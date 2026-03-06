Obama, Biden, Clinton y Petro despiden a Jesse Jackson en Chicago: "Nos inspira al cambio"

"Ha impactado en muchas vidas, y por ese legado de esperanza le estaremos siempre agradecidos. Jesse Jackson nos inspira a tomar el camino difícil y a ser agentes de cambio", proclamó Obama, el primero de los tres exmandatarios estadounidenses que despidió al histórico activista por los derechos civiles.

Obama, Clinton y Biden despidieron a Jackson en un multitudinario velatorio público celebrado en Chicago, ciudad que vio a Jackson consagrarse como un líder de los derechos civiles durante el siglo XX y lugar donde falleció el pasado 17 de febrero.

Jesse Louis Jackson (1941-2026), dos veces candidato a la Presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, murió a los 84 años después de haber sido hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

En un discurso de alrededor de media hora, Obama (2009-2017), describió a Jesse Jackson como alguien que "instintivamente entendió que el éxito individual no es nada a menos que todo el mundo sea libre".

Obama destacó la "inspiración" que supone Jackson para la generación actual: "Tenemos que dar un paso al frente o, si no, nadie más lo hará" y, pese a que no mencionó al actual presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió a los estadounidenses "que no bajen la cabeza y esperen que pase la tormenta".

"Cada día te despiertas con cosas que no sabías que eran posibles", dijo Obama en su crítica a la actual Administración.

Por su parte, Joe Biden (2021-2025) recordó a Jesse Jackson como "un hombre tenaz y determinado a salvar el alma de Estados Unidos con pasión y valentía en sus convicciones", además de un líder que "buscaba puntos de unión y creía en la promesa de América".

Mientras, Bill Clinton (1993-2001) expresó que su presencia en el velatorio de Jesse Jackson era "más como un amigo que como expresidente" y añadió que el activista "sabía empujar muy bien hacia el cambio".

En su comparecencia, la última candidata demócrata a las elecciones de 2024, Kamala Harris, definió a Jackson como "un hombre que luchó por los problemas de justicia y dignidad de los afroamericanos, nativos americanos y de ascendencia asiática, del colectivo LGTBIQ+ y personas con discapacidad".

Petro, por su parte, dijo que "nos toca unirnos a todos, porque contra los misiles no hay fusiles que valgan; lo que hay es la palabra con poder y la multitud detrás de ella, que es la humanidad".

En el discurso, también le pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, "separarse completamente de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo", en referencia al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la ofensiva en Oriente Medio.

El sábado tendrá lugar el funeral privado del activista estadounidense, nacido en Carolina del Sur y que en 2017 reveló que padecía Parkinson. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

El pasado mes de noviembre ingresó para recibir tratamiento por su enfermedad, según informó su organización, Rainbow PUSH Coalition.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos dejó oficialmente en 2023 la organización, que había fundado en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, del que fue testigo presencial.

En su ideario, el grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.