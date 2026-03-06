Obama entra en la campaña de medio término y pide apoyo para redibujar el mapa electoral

"Las elecciones libres y justas son la piedra angular de nuestra democracia. Pero ahora mismo, están bajo ataque. Varios estados controlados por los republicanos han redefinido sus mapas electorales para obtener una ventaja injusta en las elecciones intermedias”, declaró Obama en la plataforma social X.

“Ahora Virginia tiene la oportunidad de contribuir a la igualdad de condiciones”, aseguró animando a la participación en una votación que se celebrará el 21 de abril, pero que comienza este viernes de manera anticipada.

“Durante el último año, varios estados controlados por los republicanos han tomado la medida sin precedentes de rediseñar sus mapas del Congreso a mediados de la década, y lo han hecho por una razón simple: darse una ventaja injusta en las elecciones intermedias de este otoño”, denunció Obama.

En las elecciones de medio término de este mes de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado y una amplia gama de cargos estatales y locales.

El cambio en los mapas de los estados influirá significativamente en el resultado final que configure las Cámaras de Estados Unidos y tanto republicanos como demócratas están activando las modificaciones en estados que consideran favorables.

En los últimos meses, los republicanos han aprobado nuevos mapas en Texas, Carolina del Norte y Misuri y también preparan una reunión en Florida para el próximo mes, que les podría dar hasta cinco escaños más en ese estado.

Los demócratas ya aprobaron un nuevo mapa electoral en California y esperan ahora que Virginia se sume a este cambio.

La Corte Suprema de Virginia permitió esta semana, por segunda vez, que se celebre la votación.