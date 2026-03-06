ONG reporta 5 casos de violencia intrafamiliar en El Salvador en enero y febrero de 2026

La ONG señala que los hechos, reportados recientemente por la Policía Nacional, "también se pueden considerar intentos de feminicidios" y apunta que "la violencia intrafamiliar se presenta en distintas zonas del país, lo que confirma su carácter estructural derivado de patrones culturales discriminatorios contra las mujeres".

Según el monitoreo de Ormusa, un caso se registró en enero y cuatro en febrero pasado en los departamentos de Santa Ana (oeste), La Libertad (centro), La Paz (centro) y San Miguel (este).

"El incremento registrado en febrero evidencia una tendencia preocupante en un período corto de tiempo, lo que constituye una alerta temprana de la violencia de género en el ámbito de la familia, desde el análisis de riesgo feminicida", alerta.

El presidente Nayib Bukele aseguró en enero pasado que "el 90 %" de casos de homicidios en El Salvador "se deben ahora a violencia doméstica" o a "peleas entre amigos relacionadas con el alcohol", esto luego de que su Gabinete de Seguridad revelara que el 2025 cerró con 82 homicidios, 32 menos que en 2024.

Entre tanto, el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró en su momento que de los 82 homicidios "43 están relacionados con intolerancia social, 31 con intolerancia familiar y 8 con delincuencia general" e indicó que "más del 50% de estos 82 homicidios están relacionados con la ingesta de alcohol previo al homicidio".

Sin embargo, ni el presidente ni el ministro brindaron más detalles sobre los casos de violencia intrafamiliar reportados, tampoco anunciaron acciones o un plan para prevenir este fenómeno.

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos que en 2024, según datos de Ormusa.