ONU advierte de repercusiones económicas y ambientales a nivel global por guerra en Irán

El alto comisionado también lamentó este viernes "la ridiculización de algunos a los valores fundamentales" que se ha mostrado en el conflicto, por lo que apeló a líderes de todo el mundo a "comprometerse inequívocamente a defender el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas".

"Insto a los Estados implicados a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás", señaló en una comparecencia ante los periodistas para comentar la situación en Oriente Medio.

"El mundo necesita urgentemente ver medidas para contener y extinguir este incendio, pero en lugar de ello solo estamos viendo una retórica cada vez más incendiaria y belicosa: más bombardeos, destrucción, muertes y una mayor escalada", denunció el alto comisionado austríaco.

Türk se mostró especialmente preocupado por la situación en Líbano, que en su opinión se está convirtiendo en "un punto crítico" tras los ataques de Hezbolá contra Israel y los duros contraataques israelíes, acompañados de órdenes de evacuación que han obligado a decenas de miles de personas a dejar sus hogares.

El jefe de derechos humanos recordó al respecto que se ha pedido a los civiles que se trasladen más allá del río Litani, lo que ha afectado a ciento de aldeas y "plantea serias preocupaciones desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a cuestiones de traslado forzoso".

Respecto a recientes declaraciones desde Israel y Estados Unidos argumentando que la ley internacional ampara la reciente eliminación del ayatolá Ali Jameneí, Türk aseguró que "desde una perspectiva de derechos humanos, estamos en contra del asesinato".

Insistió asimismo en que ha pedido una investigación transparente e imparcial del bombardeo de la escuela de Minab (sur de Irán) que según las autoridades islámicas causó la muerte de decenas de niñas.

"Una escuela es una institución civil que nunca debería ser atacada", subrayó el alto comisionado, quien añadió que también plantea serias cuestiones el tipo de armamento usado en el ataque o el momento en que se produjo, cuando las niñas estaban en clase.