Opositor PP exige pedir la autorización del Congreso para enviar fragata española a Chipre

Fuentes del PP hicieron esta petición después de que el Ejecutivo español haya enviado la fragata 'Cristóbal Colón' para dar protección y defensa aérea a Chipre, país que sufrió un ataque en una base británica de su territorio como consecuencia de la guerra de Irán.

"El Gobierno ha mandado el buque de guerra más avanzado de la Armada a una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas", advirtieron las fuentes.

Sánchez "no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso", añadieron tras recordar, además, que el Gobierno no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios.

Este jueves, el Ministerio de Defensa español anunció el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, rechazó que el envío de la fragata signifique que España entra en la guerra y defendió que es una misión de ayuda y de protección, como todas en las que participan los militares españoles en el ámbito de la OTAN o de la Unión Europea (UE).

El PP dice haberse enterado por la televisión del envío de la fragata a una zona de conflicto y recordó que, desde 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP) pidieron hasta 26 autorizaciones al Congreso en pleno o comisión para que las fuerzas armadas españolas participaran en operaciones de todo tipo en el exterior.

La última fue en 2018, cuando se pidió autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali, señaló el PP, que añadió que desde entonces, con Sánchez al frente del Gobierno, "nunca" una operación militar ha sido sometida a la consideración del Congreso.