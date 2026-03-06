Personas trans, conflictos infantiles y senectud empoderada toman el Festival de Málaga

Todas ellas aspiran a la Biznaga de Oro, el premio principal de este festival de cine en español, del que se dan dos, a mejor película española y a mejor iberoamericana, mientras que el resto del palmarés ya no hace esa distinción.

Una de las temáticas de varias de las películas que participan en esta 29 edición del festival son los conflictos vitales de personajes transexuales e intersexuales, interpretados además por personas que son parte de estos colectivos.

Dos de ellas compiten por la Biznaga de Oro a la mejor película española: una es 'Mi querida señorita', adaptación que completa las zonas oscuras de la obra maestra de Jaime de Armiñán de 1972, dirigida ahora por Fernando González Molina, con guión de Alana S. Portero y producción de los Javis. La protagonista es Elisabeth Martínez.

La otra es 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, en la que la transexualidad actúa más como telón de fondo. Se llevó el premio Teddy, galardón que premia a la mejor mirada LGTBIQ+, en la pasada Berlinale.

Fuera de concurso, '9 lunas', de la venezolana Patricia Ortega, explora qué pasaría si un hombre a punto de finalizar su transición se quedara embarazado.

Entre las películas que compiten por la Biznaga de Oro a mejor película iberoamericana,'Ángeles', de la argentina-mexicana Paula Markovitch, se centra en la especial relación que se desarrolla entre una joven de 14 años que vende golosinas y un hombre de más de cincuenta que trabaja en un parquin y quiere suicidarse.

Mientras, el peruano Francisco J.Lombardi se centra en 'El corazón del lobo' en un niño de indígena de nueve años secuestrado por Sendero Luminoso, y que le sirve al realizador para hacer un recorrido de diez años sobre su transformación de víctima en combatiente.

Y el actor mexicano Daniel Giménez Cacho se pone detrás de la cámara para contar en 'Juana', su segundo largometraje como director, una historia sobre pornografía infantil y corrupción.

'Calle Málaga', de la directora marroquí Maryam Touzani, abre el festival. Está protagonizada por una Carmen Maura que redescubre a sus 80 años el amor y el deseo.

Otra gran actriz de la misma edad, Mirtha Ibarra, protagoniza una de las películas iberoamericanas del festival, 'Neurótica animada', dirigida por el actor Jorge Perugorría. Interpreta a una mujer que se enfrenta a la desaparición de su único rincón de paz, el cine Cuba en esta cinta de la competición oficial.

También compiten películas que hablan de padres e hijos. 'La buena hija', de Júlia de Paz, sobre los problemas de una chica que admira a su padre, separado de su madre en un contexto de violencia de género o 'Mala bestia', de Bàrbara Farré, en la que una niña acogida hará lo inimaginable para no perder a su nueva familia.

En 'Yo no moriré de amor', Marta Matute retrata a una joven de 18 años que ve cómo la enfermedad de su madre obliga a redefinir los roles en una familia de la que lleva tiempo desconectada.

Dos parejas se enfrentan a situaciones que agitan su existencia en sendas películas muy distintas que también optan a la Biznaga: la comedia 'Pizza movies', de Carlo Padial, en la que una periodista en crisis convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio, y 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde.

En esta última, Adriana Ozores y el argentino Darío Grandinetti, divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan a España donde su hija, con la que no tienen contacto, ha aparecido muerta. A su llegada descubren que tienen un nieto que está en paradero desconocido.