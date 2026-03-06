Petro viajará el domingo a Viena para participar en Comisión de Estupefacientes de la ONU

Dicha asamblea se celebrará en la capital austríaca del 9 al 13 de marzo y el primer día Colombia, país que según datos de la ONU es el mayor productor de cocaína del mundo, encabezará un panel sobre la política antidrogas.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado 26 de febrero en Viena, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.

Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales, señaló la JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas.

El regreso del mandatario al país será el 11 de marzo y durante su ausencia quedará encargado de sus funciones, como ministro delegatario, el titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila Plazas, señala el decreto.

Petro, que hoy está en Chicago (EE.UU.), donde se reunirá con el alcalde de esa ciudad, Brandon Johnson, y con el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, antes de asistir el sábado al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles, regresará a Bogotá mañana para participar en las elecciones del domingo y ese mismo día por la noche emprenderá el viaje a Viena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este 8 de marzo los colombianos están convocados a las urnas para elegir a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para el período 2026-2030, así como a tres candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en consultas de partidos de centro, izquierda y derecha.

El viaje de Petro a Chicago para el funeral del reverendo Jackson coincide con la celebración este sábado de la 'Cumbre del Escudo de las Américas', a la que no fue invitado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que sí convocó a los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

Petro, que terminará su mandato de cuatro años el próximo 7 de agosto, tendrá otra actividad de carácter internacional el próximo 13 de marzo, día en que se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en algún lugar de la frontera común, probablemente en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano de Táchira.