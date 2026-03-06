Piden derogar el estupro en Bolivia para evitar penas leves por violencia sexual a menores

El estupro sigue vigente en el Código Penal boliviano como un delito que se castiga con entre tres y seis años de prisión a quien “mediante seducción o engaño tenga acceso carnal” con un menor de edad. Pero la normativa también señala que condenas menores a tres años ya no se sancionan con cárcel.

Dos proyectos de Ley impulsados por la anterior legislatura proponían eliminar el estupro del Código Penal y tipificar el delito como violación sexual contra niñas y adolescentes, con el fin de que se quite el supuesto “consentimiento” de la víctima y se juzgue como un delito mayor, con hasta 20 años de cárcel.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, William Solíz, dijo a EFE que legisladores están analizando ambos proyectos “por la urgencia” de tener una ley concreta.

“Lo peor es la naturalización de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, hay entre 10 y 12 casos diarios de violencia sexual y los fiscales, abogados los acomodan como estupro en los procesos para que las penas sean leves. Esa es la urgencia”, afirmó Solíz.

Lamentó que la "gran mayoría" de los delitos de violencia sexual se cometen "dentro del entorno familiar" de las víctimas.

La Corte Inrteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió en 2022 al Estado boliviano derogar el delito de estupro "por ser una figura atenuada", es por eso que varias instituciones y redes que trabajan en defensa de la mujer propusieron cambiar la figura penal en la legislación, algo que aún no se traduce en una nueva ley y su respectiva reglamentación.

La red boliviana Coordinadora de la Mujer reporta que cada año se reciben 1.900 denuncias por estupro en el país andino y en lo que va de 2026, ya son 216 casos.

“De alguna forma la justicia a veces está de la mano de los agresores y lo que siempre hemos planteado es que la justicia esté del lado de las víctimas y promover un proceso de reparación adecuado que es lo que nos está faltando”, dijo a EFE la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

Manifestó que cada día se reportan en Bolivia al menos 100 casos de denuncias de violencia machista y de esas, 30 son de violencia sexual hacia niños y niñas.

"Es urgente (que se elimine el estupro), desde hace años lo ha sido, lo es ahora y va a seguir siendo. Es urgente que las víctimas tengan un tratamiento diferenciado, pero también que los agresores sean juzgados con el peso de la ley en relación al peso de su delito (...) un adolescente no puede dar su consentimiento para tener una relación sexual", aseguró Sánchez.

Algunos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú ya han avanzado en regular el estupro dentro de sus normativas y declarar la imprescriptibilidad de la violación sexual.

Uno de los casos que levantó de nuevo la polémica por el delito de estupro es el de un pastor de una iglesia evangélica que recientemente fue a prisión, después de que dos victimas lo acusaran.

Asimismo, antes de que la Fiscalía imputara al expresidente Evo Morales (2006-2019) por trata agravada de persona, acusado de mantener una relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, la investigación se abrió por estupro.