'Polen', la producción mexicana que apuesta por el misterio en lugar de las narcoseries

“Le agradezco mucho a ViX que apueste por géneros en Latinoamérica. Tenemos todas las capacidades para seguir haciendo este género y seguir desbloqueando otros como la ciencia ficción o el thriller (...) 'Polen' es el típico thriller policiaco que muchas veces hacen muy bien en el norte de Europa”, explica el actorTiago Correa en entrevista con EFE.

El reparto conformado por Claudia Ramírez, quien ha trabajado con directores como Alfonso Cuarón, o Ana Brenda Contreras -conocida por la telenovela ‘Teresa’ (2010)- reconoce como inspiración a producciones del género 'nordic noir' como la película ‘Festen’ (1998), del oscarizado Thomas Vinterberg, aunque con sutiles diferencias.

Beatriz (Ramírez) fallece el día de su cumpleaños, y aunque desde un principio la familia califica esta tragedia como suicidio, el empeño de su hijo Jacobo (Correa) logra reabrir el caso, lo que desatará la trama de la serie entre secretos y el misterio de un posible asesinato.

“Tiene todos los tintes latinos del melodrama (...) te habla de algo muy universal, como la dinámica narcisista de algunas familias de dinero. En este caso, la matriarca es la que tiene más tintes narcisistas y estas dinámicas pueden ser tóxicas y dañinas si las normalizamos en un núcleo familiar”, expresa Contreras.

Esas dinámicas tóxicas impregnan a la familia Luján Zamudio, que Ramírez compara a su personaje de matriarca con el caos y vacío de poder que dejan los líderes autoritarios cuando los capturan, desaparecen o mueren.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo comparo mucho con estos dictadores que cuando de repente se mueren todo el pueblo se queda como despojado (...) Mi personaje es un poco como estos patriarcas”, desarrolla la actriz veterana de 61 años.

Las actitudes narcisistas de Beatriz provocarán más de un problema a sus hijos, como separarlos de sus progenitores, mentirles sobre su existencia o incluso juntarlos con parejas poco adecuadas para ellos.

“Es toda una fachada, la de una familia grande y perfecta, en la que todos son muy bonitos, pero que a puerta cerrada tienen unas dinámicas muy retorcidas”, comenta Contreras.

Esta actitud de “hacer que no pasa nada” choca con todos los personajes de la serie, que como “casi todos los individuos del mundo, también están quebrados”.

“Es la naturaleza del ser humano: estar quebrado por algo, para bien o para mal. Todos tenemos secretos y una historia de vida, unos mejores que otros, pero que también te puede hacer mal”, apunta.

‘Polen’ se estrena esta semana en ViX que recientemente ha apostado por contenidos de misterio y crímenes, con series como el ‘Mochaorejas’, en la que el mexicano Damián Alcázar interpreta al uno de los asesinos seriales más reconocidos en México.