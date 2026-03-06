Portugal reduce temporalmente el impuesto sobre el gasóleo por la guerra en Oriente Medio

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que la reducción de las tasas unitarias del impuesto sobre productos petroleros y energéticos (ISP) para el gasóleo de automoción entrará en vigor el lunes.

Explicó que ese descuento será de 3,55 céntimos de euro por litro, devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto.

El ministerio apuntó que, según la información obtenida del sector, si no se aplicara esta rebaja el precio del diésel A subiría 23,4 céntimos de euro por litro, y el de la gasolina sin plomo, 7,4 céntimos por litro.

Montenegro anticipó el miércoles durante su debate quincenal en el Parlamento que el Gobierno iba a aplicar un descuento "extraordinario y temporal" a los combustibles si, con la escalada del conflicto en Oriente Medio, se producía una subida del precio de la gasolina superior a 10 céntimos, aunque de momento solo ha decidido implementar la reducción de las tasas sobre el gasóleo.

La situación en Oriente Medio a raíz de la ofensiva iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, a las que Teherán ha respondido atacando enclaves militares de los aliados en la región, ha generado volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los precios del petróleo y el gas.

Irán es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas, por donde transita alrededor del 20 % del crudo mundial.