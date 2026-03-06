Portugal repatria a 186 personas de Oriente Medio en un vuelo militar y otro de TAP

El vuelo de TAP, procedente de Mascate, capital de Omán, llegó a la capital lusa poco después de las 10.00 hora local (misma hora GMT), con 139 pasajeros portugueses y 8 de Alemania, Italia, el Reino Unido, EE.UU. y Perú, según la información proporcionada por los ministerios de Exteriores y de Defensa Nacional de Portugal.

La cadena de televisión pública RTP precisó que esas personas se encontraban en Abu Dabi y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y tuvieron que ser transportadas en autobús hasta Omán, desde donde partió el avión.

Antes, a primera hora de la mañana de este viernes, aterrizó en Portugal un vuelo militar con 39 pasajeros, 24 de ellos ciudadanos lusos y quince de Francia, Grecia, Brasil e Israel, proveniente de Mascate.

El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emidio Sousa, recibió a los pasajeros de ambos vuelos en la base aérea de Figo Maduro, en Lisboa, y, en declaraciones a la prensa, apuntó que las autoridades sopesan organizar un nuevo viaje de repatriación con partida desde Arabia Saudí.

No obstante, no descartó que ese proceso pueda ser llevado a cabo a través de un vuelo fletado por otro país europeo.

Israel empezó este viernes una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, en el séptimo día de la guerra, después de anunciar el comienzo de una nueva fase de su ofensiva iniciada el sábado pasado junto a EE.UU.

En respuesta, la República Islámica ha lanzado ataques contra países vecinos como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Baréin, entre otros.