Presidente de Panamá llega a Miami para participar en la cumbre 'Escudo de las Américas'

"En este encuentro de alto nivel, unos 12 mandatarios del continente buscarán definir políticas conjuntas y acciones dirigidas a encaminar la prosperidad económica y la seguridad regional frente a problemas como el narcotráfico y las organizaciones criminales", indicó un breve comunicado oficial.

A la cumbre también asistirán los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Abinader (República Dominicana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica).

Además, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

"El Gobierno estadounidense ha indicado que esta cumbre busca establecer una coalición histórica entre los países participantes, con el fin de trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales narcoterroristas y carteles, y combatir la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos sino hacia el hemisferio occidental, una prioridad clave y máxima para estas naciones", indicó la Presidencia panameña.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, acompañará al presidente Mulino en la jornada de trabajo de este sábado, que se desarrollara en el hotel Trump National Doral de Miami, añadió la información oficial.