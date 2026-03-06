Presidente de Paraguay habla con líder emiratí y aboga por el diálogo en Oriente Medio

En un mensaje en la red social X, Peña expresó su "sincera solidaridad" con el mandatario emiratí tras los ataques con drones y misiles por parte de Irán, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, en la que murió el líder supremo de la república islámisca, el ayatolá Alí Jameneí.
Peña, un aliado de Estados Unidos e Israel en Latinoamérica, consideró que "nadie debería vivir bajo la amenaza a su paz y a su soberanía".
"Confiamos en que la prudencia, el diálogo y la diplomacia prevalecerán para proteger la estabilidad y la paz en la región", añadió el gobernante, quien dijo compartir el compromiso de "defender la paz y la soberanía".
Este jueves, el mandatario paraguayo apoyó la operación militar dirigida por Estados Unidos e Israel contra Irán y advirtió sobre el "fracaso" de la gobernanza mundial instituida después de la Segunda Guerra Mundial.
El Gobierno de Paraguay condenó el domingo "la agresión iraní" a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Arabia Saudí, blancos de los ataques de las Fuerzas Armadas iraníes en respuesta a los ataques a gran escala que ha puesto en marcha EE.UU. e Israel y que han dejado más de un millar de muertos hasta hoy.
Peña, quien asumió el poder en agosto de 2023, ha visitado dos veces como mandatario a Emiratos Árabes Unidos.