Profesora dominicana es arrestada tras obligar a niña de 2 años a tragar su propio vómito

La Policía Nacional identificó a la mujer como Yamelsy Matos Beltré, una de las profesoras del centro de educación infantil 'Mi Segundo Hogar', localizado en el municipio de Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo, contigua a la capital.

Las imágenes muestran a la menor siendo lanzada al piso y obligada por la profesora a ingerir su propio vómito, mientras se le coloca encima y le grita "¡trágatelo!" en varias ocasiones.

El suceso ha conmocionado este viernes al país y es investigado tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio de Educación.

Los propietarios del centro de educación han revelado a los medios su "indignación" por lo ocurrido, así como su "preocupación" por la exposición del rostro de la niña en el video.

Los abogados del colegio afirman que Matos Beltré está "totalmente arrepentida" y "avergonzada" de lo sucedido.

"Ella admite los hechos y está totalmente arrepentida y avergonzada. Por lo que sabemos hace poco murió su mejor amiga y ella procede de un hogar disfuncional", dijo a los medios el letrado Emilio López.

Durante el arresto de la profesora se produjo un incidente entre agentes policiales y periodistas, algunos de los cuales fueron rociados con gas pimienta.

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) condenó esa "agresión", mientras que el portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, calificó de "inaceptable" la actuación de los agentes.