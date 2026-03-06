Qatar Airways anuncia vuelos de repatriación a cinco destinos europeos, incluido Madrid

El inicio de estas repatriaciones desde Doha se produce después de que la Autoridad General de Aviación Civil de Catar anunciara la reapertura parcial de su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga, en medio de la guerra que afecta a Oriente Medio.

En un mensaje en sus redes sociales, Qatar Airways explicó que se ha dado prioridad en estos vuelos a los pasajeros varados con sus familias, a los mayores y a aquellos con necesidades urgentes de viaje por motivos médicos, entre otros.

La aerolínea subrayó que los vuelos comerciales siguen suspendidos hasta que la Autoridad de Aviación Civil estipule la reapertura total y segura del espacio aéreo catarí.

Por ello, Qatar Airways pidió a los pasajeros que no se dirijan al aeropuerto a menos que hayan recibido una notificación oficial, y adelantó que está trabajando para organizar vuelos de evacuación adicionales.

La Autoridad General de Aviación Civil de Catar explicó previamente que la reanudación parcial del tráfico aéreo es "a través de rutas aéreas de emergencia con capacidad limitada" y que no incluye los vuelos comerciales programados con origen o destino en Doha.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y las represalias de Teherán contra objetivos en toda la región, incluido Catar, han obligado al cierre de gran parte del espacio aéreo de Oriente Medio.

Numerosos países están organizando vuelos para repatriar a sus nacionales, entre ellos España, adonde llegó el viernes procedente de Omán un segundo avión del Ejército del Aire español con 229 españoles y once extranjeros.

Hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor de 4.000 españoles de países de la zona del conflicto, que comenzó el sábado pasado, cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán.