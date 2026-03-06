Rusia detuvo a decenas de iraníes que celebraron ataques de EE.UU. e Israel, según medios

Un grupo de entre unos 20 y 45 iraníes fueron detenidos el 1 de marzo al reunirse cerca de la estación de metro Salaryevo, en las afueras de la capital rusa, con la intención de celebrar los ataques contra Irán y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, informó el canal de Telegram 'Ostorozhno, novosti' ('Cuidado, noticias').

La policía, que llegó pronto al lugar de los hechos, detuvo y multó a los asistentes por celebrar un acto público sin autorización ni notificación.

Según el medio ruso, los asistentes coreaban "gracias, Estados Unidos de América".

La manifestación fue convocada a través de la red social Instagram por una usuaria iraní residente en Rusia que cuenta con unos 15.000 seguidores.

"Esta es una fiesta de alegría, y no deberían traer carteles políticos ni nada por el estilo. Estación de metro de Salaryevo a las 19.30. Allí nos vemos", rezaba la convocatoria.

La presunta organizadora permanecerá arrestada durante 10 días, afirma el medio vinculado con la periodista y política Xenia Sobchak, hija del fallecido alcalde de San Petersburgo Anatoli Sobchak y vinculada al Kremlin.

Ayer, la Presidencia rusa informó de que la guerra de Irán no es su guerra y que actuarán en sus propios intereses, "por muy cínico que pueda parecer".