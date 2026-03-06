Rusia y Ucrania informan sobre canje de 300 prisioneros de guerra de cada bando

"Retornaron 300 soldados rusos. A cambio fueron entregados 300 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de la red de mensajería instantánea rusa MAX.

Según el mando militar ruso, en estos momentos los militares rusos se encuentran en Bielorrusia, "donde reciben toda la ayuda psicológica y médica necesarias", y posteriormente serán trasladados a Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó posteriormente el intercambio en un mensaje en redes sociales en el que explicó que algunos de los ucranianos liberados llevaban en cautiverio desde el primer año de la guerra, 2022.

El presidente ucraniano dio las gracias a EE.UU. por su mediación.

El canje fue llevado a cabo gracias a los esfuerzos mediadores, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, señaló Defensa.

El jefe del equipo negociador ruso en estas negociaciones, Vladímir Medinski, escribió ayer en su canal de Telegram que en total entre el jueves y viernes serían canjeados 500 prisioneros de cada bando.

"Lo importante es que los nuestros regresarán", indicó.

El anterior canje de prisioneros tuvo lugar a principios de febrero tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en la que fueron intercambiados 157 cautivos de cada bando.