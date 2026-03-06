Sánchez pide comparecer en el Congreso para exponer la posición ante la guerra en O.Medio

Sánchez pide además comparecer para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo 19 de marzo, según informaron fuentes del Ejecutivo, con lo que previsiblemente la sesión en el Congreso tendrá lugar en la última semana del mes.

El opositor Partido Popular (PP) reclamó este jueves la comparecencia urgente de Sánchez y este viernes exigió también que se someta a la autorización del Congreso el envío de la fragata española 'Cristóbal Colón' a Chipre para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque a consecuencia de la guerra en Irán.

Sánchez retomó el martes pasado la bandera del "No a la guerra", popularizada con la invasión de Irak en 2003, en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán.

Sánchez reivindicó la vigencia del derecho internacional y subrayó que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" solo por el miedo a represalias.

Este jueves, el Ministerio de Defensa informó del envío a Chipre de la fragata española 'Cristóbal Colón' en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, después de que un dron lanzado desde el Líbano impactara en una base británica en la isla en el marco del conflicto en Oriente Medio.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, rechazó que el envío de la fragata signifique que España entra en la guerra y defendió que es una misión de ayuda y de protección, como todas en las que participan los militares españoles en el ámbito de la OTAN o de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el PP reclama que la participación en esa operación sea autorizada por el Congreso porque argumenta que se está enviando un buque de guerra a una zona de conflicto y los soldados españoles se exponen a ser atacados.