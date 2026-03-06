Seguro de EEUU para buques que crucen Ormuz cubrirá pérdidas de 20.000 millones de dólares

"El mecanismo de reaseguro de la DFC cubrirá pérdidas de hasta aproximadamente 20.000 millones de dólares de forma continua", explicó el organismo en un comunicado, que brinda más detalles del programa que anunció el propio Trump el pasado martes para ayudar a desbloquear el tráfico mercante en el estrecho en plena guerra con Irán.

El texto añade que la "oferta de seguros rotativos se aplicará únicamente a los buques que cumplan los criterios" y que la DFC "ha identificado a los mejores socios aseguradores estadounidenses de su clase" sin aportar más detalles concretos.

También se explica que "inicialmente, los seguros se centrarán en el casco, la maquinaria y la carga".

El republicano anunció esta semana que la DFC proporcionará "a un precio muy razonable" seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera, especialmente las que transporten crudo o gas, que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región, en un momento marcado por la aguda escalada del precio del petróleo por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (LNG).

Aunque Irán ha negado que haya cerrado el estrecho, su Guardia Revolucionaria ha advertido que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

Varias aseguradoras marítimas han cancelado o restringido cobertura por riesgos políticos para fletes en la región, lo que ha hecho que muchas navieras hayan optado por dejar a sus cargueros detenidos en el golfo Pérsico antes que arriesgarse a que crucen Ormuz sin cobertura adecuada.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30 % y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.