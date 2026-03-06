Sheinbaum afirma en Jalisco que la seguridad es prioridad tras muerte de El Mencho

Durante su visita a la ciudad de Guadalajara, Sheinbaum destacó la coordinación con el Gobierno estatal y aseguró que la presencia de autoridades federales busca enviar un mensaje de respaldo a la población.

Esta urbe, la tercera más grande de México y considerada cuna del cártel CJNG, será sede de cuatro partidos del Mundial de Fútbol en junio, lo que ha generado preocupación sobre las garantías de seguridad en la región.

"Estamos aquí no solo como hemos visitado distintos estados de la república, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado", expresó.

La gobernante mexicana explicó que durante la jornada sostendría reuniones con el gabinete de seguridad y empresarios locales, además de participar en actividades relacionadas con proyectos educativos y de transporte.

"El día de hoy estamos aquí, vamos a después de la conferencia tener una reunión con empresarios de Jalisco con el gabinete de seguridad y después vamos a ir a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331 en El Salto y vamos a ir a dar una vueltita al tren ligero que se inauguró hace poco", señaló.

La presidenta también agradeció la coordinación con el gobernador del estado, Pablo Lemus, y aseguró que en las últimas semanas se ha reforzado el trabajo conjunto entre autoridades.

"Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido pues desde el principio del Gobierno y particularmente en las últimas semanas ha habido una extraordinaria coordinación", dijo.

La visita ocurre casi dos semanas después de la captura de Oseguera Cervantes en un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, considerado uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en el país en los últimos años, y que desencadenó una respuesta violenta por parte de miembros del cartel en gran parte del país.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de los operativos contra grupos criminales, entre octubre de 2024 y febrero de 2026 han sido detenidas 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco, además de incautarse 626 armas de fuego y más de 10 toneladas de droga.