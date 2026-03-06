Sheinbaum confía en mantener cooperación con EE.UU. tras salida de Kristi Noem

Durante su conferencia de prensa matutina, desde Guadalajara (oeste), la mandataria subrayó que existe una relación de trabajo estable entre las autoridades de ambos países y aseguró que el diálogo institucional continuará con la nueva conducción del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente con migración y al mismo tiempo pues con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente en la protección”, señaló.

La gobernante mexicana destacó que la relación bilateral en estas áreas se ha caracterizado por la comunicación permanente entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, especialmente en lo relacionado con la gestión de los flujos migratorios y las estrategias de seguridad en la frontera común.

La mandataria reiteró además que el Gobierno mexicano mantendrá su postura de priorizar la protección de los derechos de las personas migrantes, al tiempo que continúa la coordinación con las agencias estadounidenses responsables de la política migratoria y de seguridad fronteriza.

La secretaria saliente de Seguridad de EE.UU. visitó México en marzo de 2025 para reunirse con Sheinbaum, en donde acordaron reforzar la coordinación bilateral en seguridad.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sustituyó a Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo, y será sustituida por el senador de Oklahoma Markwayne Mullin.

Noem estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota (norte de EE.UU)., donde dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de "terrorismo nacional" sin tener pruebas, murieron por disparos de agentes federales.

Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de sus comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

Mullin todavía tiene que ser confirmado por sus colegas en el Senado, controlado por el Partido Republicano, antes de acceder formalmente al cargo, en un proceso de mayoría simple que se espera sea favorable al empresario.