Suiza prohíbe la pirotecnia en locales públicos a raíz de la tragedia de Crans-Montana

Según la AIET, el órgano encargado de unificar las normativas de protección contra incendios entre los diferentes cantones de Suiza, esta prohibición entrará en vigor el 1 de abril, como medida inmediata, mientras el citado organismo revisa los más de 11.000 comentarios recibidos durante su consulta técnica y espera a las conclusiones de la investigación sobre lo ocurrido en el incendio de Crans-Montana, en el que murieron 41 personas y 115 resultaron heridas, muchas de ellas menores de edad.

Está previsto que las nuevas normas de seguridad contra ese tipo de desastres se implementen a partir del otoño de 2027.