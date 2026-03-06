Trump exige la "rendición incondicional" de Irán, mientras se recrudecen los ataques

Esto es lo último sobre el conflicto en Oriente Medio:

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".

-Anteriormente, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo había negado.

-Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí.

-Además, el ejército israelí anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra Irán, concretamente a las ciudades de Teherán e Isfahan.

-Israel previamente también anunció que iba a atacar una zona industrial de Qom, al sur de Teherán, y emitió una "advertencia urgente" a los iraníes presentes en esa zona.

-El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace cinco días contra el Líbano aumentó este viernes a 217 y el de heridos roza ya los 800, lo que supone un fuerte aumento de las víctimas mortales en las últimas 24 horas.

-Con ello, la cifra de fallecidos se ha duplicado en menos de 24 horas, pues el último balance difundido anoche por la oficina gubernamental se situaba en solo 123.

-Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte del Estado hebreo.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene ninguna posibilidad de participar en el nombramiento del nuevo líder iraní, tras el asesinato del ayatolá Ali Jameneí, afirmó este viernes el embajador de ese país en Moscú, Kazem Jalali.

-Miles de personas congregadas en la mezquita Mosala de la capital iraní para el rezo del viernes corearon "Ni negociación, ni rendición, lucha contra Estados Unidos" y "Ni negociación, ni rendición, destrucción de Israel".

-Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra desatada en Oriente Medio, según informó este viernes el diario The Washington Post.

- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia "están apoyando políticamente y de otras maneras" a la República Islámica, sin especificar cómo, y aseguró que la cooperación militar entre Moscú y Teherán "nunca ha sido un secreto".

-Las consecuencias de la intervención militar de Estados Unidos en Irán se empiezan a manifestar en el alza de los precios de la energía y en el aumento de la incertidumbre financiera.

-Expertos económicos alertan de que la economía estadounidense, que ya atravesaba una situación complicada con una inflación que se resiste a caer, un mercado laboral debilitado y la incertidumbre de una política arancelaria cambiante, puede enfrentarse a una crisis más seria en función de la duración de la intervención en Irán.

-Los precios del petróleo han subido alrededor de 17 % desde que se produjo el ataque el sábado pasado, y la gasolina en Estados Unidos se ha encarecido unos 10‑20 centavos por galón.

-Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 1,86%, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

-El petróleo intermedio de Texas (WTI) llegó a superar la barrera psicológica de los 90 dólares el barril, ante la preocupación a que el conflicto en Oriente Medio acabe suponiendo en una interrupción del suministro del petróleo en la zona.

-El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los Estados implicados "a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás".

-Los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia coincidieron este viernes en que "la diplomacia intensiva y la coordinación militar" serán clave en los próximos días ante la escalada bélica en Oriente Medio, según informó Downing Street.