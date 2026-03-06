Trump muestra interés en privado por desplegar tropas en Irán, según el medio NBC

dos funcionarios de la Administración Trump y otras dos fuentes anónimas citadas por NBC este viernes aseguran que el mandatario en privado ha reiterado un "serio interés" por desplegar militares en suelo iraní.

El reporte asegura que durante sesiones de inteligencia, Trump ha mostrado estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos.

Este viernes, Trump recibió a altos mandos militares y el Departamento de Guerra para una sesión informativa luego de la primera semana de acciones bélicas. Sin embargo, aún no existe ninguna confirmación de cambios de estrategia o envío de soldados a tierra.

En al menos dos de sus intervenciones públicas esta semana Trump dijo que no descartaba el envío de tropas, aunque después en una entrevista telefónica con NBC calificó como "una perdida de tiempo" realizar esta acción de momento, considerando que el máximo líder, Alí Jameneí, fue eliminado en el inicio de la guerra hace una semana.

La última actualización de datos del Comando Central revela un amplio aumento de los lugares alcanzados en suelo iraní si se compara con los alrededor de 2.000 que las Fuerzas Armadas decían haber atacado con éxito hasta ayer.

Entre los objetivos se encuentran importantes infraestructuras militares, como los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y de las fuerzas aeroespaciales del IRGC o diversos centros de comando y control.

El Ejército también reportó ataques contra sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, sitios de misiles antibuques, y embarcaciones y submarinos de la Armada iraní.

El número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado sube ya a 1.230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.