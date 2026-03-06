Tucson teme la cancelación del entrenamiento de la selección de Irán en esa ciudad de EEUU

Está programado que la selección de Irán utilice como base de entrenamientos el Kino Sports Complex, en Tucson, durante su participación en el Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

"Tener a uno de los equipos de la Copa del Mundo utilizando nuestras instalaciones es de gran importancia para nosotros y un gran impacto económico para la ciudad de Tucson", dijo a EFE Sarah Horvath, directora del Kino Sport Complex.

Indicó que Irán seleccionó la ciudad de Tucson para ser su sede de entrenamiento y que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de alguna posible cancelación.

"Todos los días estamos en contacto continuo con la FIFA", dijo.

La inestabilidad geopolítica podría ser un factor que intervenga directamente en la participación de la selección de fútbol de Irán en la Copa del Mundo, un equipo que tiene programados tres juegos: dos en Los Ángeles y uno más en Seattle.

Horvath explicó que llevó 18 meses de trabajo lograr que Irán seleccionará a Tucson como su sede de entrenamientos.

El conflicto de Estados Unidos-Israel contra Irán, que comenzó el sábado pasado, ha puesto en peligro la llegada del equipo de Irán a Tucson lo que podría significar un duro golpe económico.

"Se espera que la presencia del equipo atraiga el interés de los aficionados, lo que es un derrame económico para los hoteles y restaurantes", aseguró Horvath.

El complejo cuenta con 300 acres (unas 121 hectáreas) y 22 canchas de fútbol, así como instalaciones de primera clase para los futbolistas.