Mundo
06 de marzo de 2026 - 09:50

Un segundo avión militar vuela ya desde Omán hacia Madrid con 237 españoles evacuados

Madrid, 6 mar (EFE).- Un avión militar español A330 del Ejército del Aire y del Espacio vuela ya hacia Madrid desde Omán con 237 españoles evacuados que estaban atrapados en Oriente Medio a causa de la guerra de Irán, lo que supone el segundo traslado de este tipo organizado por el Gobierno.

Por EFE

El avión militar de transporte despegó este mediodía de Omán como parte del operativo desplegado para evacuar a civiles tras estallar el conflicto y está previsto que aterrice esta noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), informó el Ministerio de Defensa español.

La aeronave llegó a Omán esta mañana procedente de Yibuti, tras modificar su ruta después de recoger al 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico ‘Orión’, que participaba en la operación ‘Atalanta’ de la Unión Europea (UE) de lucha contra la piratería.

Es la segunda aeronave militar enviada por España desde que estalló el conflicto, tras la repatriación de más de 170 personas este jueves también desde Omán, en su mayoría españoles pero también nacionales de la Unión Europea y de América Latina y un ciudadano de Vietnam.

"Con esta misión, las Fuerzas Armadas se suman a los esfuerzos del Gobierno para traer de vuelta a los españoles que se encuentran en la zona", remarcó Defensa.

Aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en la región.

Los españoles en Oriente Medio, entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000, según cálculos oficiales.