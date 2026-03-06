Una inusual lluvia, con rayos y truenos, causa alarma y sorpresa en la capital de Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias se originaron en la provincia andina de Huarochirí, vecina a Lima Metropolitana, y posteriormente llegaron hasta los distritos capitalinos de Chosica, Chaclacayo y Ate.

Esto generó preocupación entre los habitantes de esos distritos capitalinos, que no están acostumbrados a este tipo de fenómenos meteorológicos, que fueron muy difundidos y comentados en redes sociales.

Al respecto, el Senamhi agregó en sus redes sociales que los distritos limeños de Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Ñaña reportaron "lluvias por trasvase" causadas por las precipitaciones en la sierra de la región.

"En Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registraron lluvias durante las últimas horas", detalló el organismo, que ya había emitido una "alerta naranja" ante la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra de la región de Lima.

Según los especialistas, las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Lima, la capital de Perú, es considerada la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto, después de El Cairo, y tiene precipitaciones anuales consideradas extremadamente bajas, que por lo general solo llegan a lloviznas ligeras, conocidas como garúa.