Unos 2.000 residentes de Israel, evacuados a hoteles por daños en sus casas por la guerra

"Hasta ayer por la tarde, alrededor de 2.000 residentes habían sido evacuados a hoteles principalmente de Jerusalén y Tel Aviv", recoge el comunicado del Ministerio.

Desde el inicio de la guerra con Irán, se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó a EFE el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

Israel somete a censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden penetrar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas.