Videojuego 'Clair Obscur: Expedition 33', elegido como mejor del año en premios franceses

El juego, desarrollado por este estudio con sede en Montpellier y fundado por extrabajadores del gigante Ubisoft, obtuvo el principal galardón de la ceremonia celebrada la pasada noche en París, que cada año distingue las mejores producciones de la industria francesa del videojuego.

Además del premio a 'mejor videojuego del año', el título recibió otras distinciones, entre ellas 'excelencia visual', 'excelencia narrativa' y 'mejor diseño de sonido'.

"Que este juego haya encontrado su público y su lugar en la industria es un verdadero honor", declaró uno de los cofundadores del estudio, Tom Guillermin, durante la ceremonia celebrada en la sala parisina de La Cigale al estilo de los premios Cesar del cine.

Lanzado en abril de 2025, 'Clair Obscur: Expedition 33' ya había sido ampliamente aclamado a nivel internacional y obtuvo en diciembre nueve premios, entre ellos al 'mejor videojuego del año', en los 'The Game Awards' celebrados en Los Ángeles.

En esos premios, conocidos como los Óscar del medio, se convirtieron en el título más laureado de la historia del certamen y recibió, incluso, elogios del presidente francés, Emmanuel Macron, que se refirió al videojuego como "un ejemplo de la audacia y creatividad francesas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambientado en un universo postapocalíptico con inspiración estética en la Belle Époque parisina, el juego relata la odisea de un grupo de personajes que intenta enfrentarse a una entidad sobrenatural que amenaza a la humanidad. Su jugabilidad, inspirada en parte en la serie japonesa 'Final Fantasy', combina combate estratégico y reflejos rápidos para bloquear ataques enemigos.

El título ha vendido más de cinco millones de copias en todo el mundo, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de la industria francesa del videojuego.

En la edición anterior de los Pégases, el galardón principal fue otorgado a 'Prince of Persia: The Lost Crown', desarrollado por el gigante francés Ubisoft.

Ubisoft atraviesa una crisis reputacional tras anunciar "una gran reforma de su organización, de su modelo operativo y de su cartera" a finales de enero que implicó caídas en su cotización superiores al 30 %, así como la cancelación de seis videojuegos y el aplazamiento de otros siete. Entre ellos, un relanzamiento de 'Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo', originalmente publicado en 2003.

Los cambios operacionales de Ubisoft sucedieron tras meses de reveses para la empresa francesa, que ha vivido episodios de huelgas en el último año y que anunció la venta parcial de tres de sus sagas más cotizadas, 'Assassin's Creed', 'Far Cry' y 'Rainbow Six Seige' a través de una filial de nueva creación, Vantage Studios, a la empresa china Tencent.

Francia es uno de los mayores mercados de videojuegos de Europa, junto con Alemania y Reino Unido en un sector dominado por Estados Unidos.