Al menos 10 muertos en Nairobi por fuertes lluvias e inundaciones

El comandante de la Policía de Nairobi, George Seda, informó de que ocho de las víctimas mortales fueron arrastradas por las crecidas, y medios locales añadieron que las otras dos murieron electrocutadas durante las inundaciones.

Seda afirmó que la cifra de fallecidos no es definitiva, y que puede aumentar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Más de 70 vehículos quedaron atrapados o varados a lo largo de toda la ciudad, que experimentó interrupciones de tráfico al quedar intransitables algunas de sus principales carreteras.

Entre las zonas afectadas se encuentran los accesos al Distrito Central de Negocios, que es el centro administrativo y comercial de la ciudad, o la salida del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.

Las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, por sus siglas en inglés) movilizaron una Unidad Militar de Respuesta Rápida para apoyar al Centro Nacional de Operaciones de Desastres, a los equipos de emergencia del condado y a otras agencias de rescate.

La Cruz Roja de Kenia informó en redes sociales de que sus equipos rescataron a 20 personas que habían quedado varadas en la carretera de Kirinyaga.

"Más allá de Nairobi, también se han reportado inundaciones en el barrio de Wang'chieng, condado de Kisumu, después de que el río Sondu-Miriu se desbordara, afectando a las localidades de Kobala y Kobuya. Aproximadamente 381 hogares se han visto afectados, con casas y granjas inundadas y alrededor de 56 hectáreas de tierras de cultivo destruidas", añadió la organización.

El Departamento Meteorológico de Kenia advirtió de que los riesgos de inundaciones siguen siendo altos en zonas con sistemas de drenaje de bajo nivel y en áreas cercanas a ríos.

Por su parte, el ministro de Servicio Público, Desarrollo de Capital Humano y Programas Especiales, Geoffrey Ruku, anunció que este sábado se celebrará una reunión de coordinación de emergencias con las principales agencias nacionales de respuesta a desastres.