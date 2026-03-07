Al menos 41 muertos en ataques israelíes contra la zona libanesa objeto de una incursión

"Una serie de ataques lanzados por el enemigo israelí contra la localidad de Nabi Chit y pueblos cercanos del distrito de Baalbek causaron la muerte de un total de 41 ciudadanos y heridas a otros 40", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Por su parte, el Ejército libanés confirmó que tres de los fallecidos son miembros de sus filas.

La institución castrense explicó en un comunicado que una fuerza israelí aterrizó anoche en la zona "coincidiendo con bombardeos aéreos violentos y extensos contra las aldeas vecinas".

En este contexto, unidades militares pusieron en marcha una serie de medidas defensivas y se movilizaron de forma "inmediata", si bien para cuando pudieron iluminar la zona con bengalas las fuerzas israelíes ya había desaparecido del lugar, según la nota del Ejército libanés.

En medio de todo ello, se produjo también un "intercambio de fuego entre las fuerzas enemigas y gente de la zona, después de que estas fuerzas se movieran desde el punto de aterrizaje al área de Nabi Chit", en una operación que se prolongó durante varias horas.

El grupo chií libanés Hizbulá, fuerte en esta región, ya había difundido una versión similar de los hechos.

Por su parte, el Ejército israelí se limitó a informar de que con todo ello pretendía aprovechar para localizar pistas relacionados con el navegador israelí desaparecido Ron Arad, en paradero desconocido desde 1986.

La incursión se produjo en medio de una campaña aérea más amplia lanzada el pasado lunes por Israel contra el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit.