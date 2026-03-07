Asfura respalda coalición militar de EE.UU. y gestiona revisión al TPS para los hondureños

"Estoy seguro de que esto puede traer muchos beneficios para Honduras, para la región, para poder controlar los temas de narcotráfico, extorsión y todo lo que conllevan todos estos temas", subrayó Asfura en una rueda de prensa tras participar en una cumbre de aliados ideológicos en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.

Asfura hizo hincapié en que la reunión permitió analizar "el alineamiento de principios y conveniencias" entre las naciones latinoamericanas, con un enfoque prioritario en la atracción de inversiones y el combate frontal al narcotráfico.

"A partir de esta reunión podemos sentir que tenemos una América más unida, una América que puede ir y caminar en la misma dirección", afirmó el gobernante hondureño, quien dijo que la creación de empleo y el fortalecimiento de la "seguridad estratégica" son fundamentales para alcanzar "la prosperidad" en la región.

En el plano migratorio, Asfura informó de un acercamiento con el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien planteó la situación de los más de 55.000 hondureños amparados por el TPS, otorgado inicialmente tras el paso del huracán Mitch en 1998.

"Tuve la oportunidad de explicar la situación (...) y pedir que se haga un análisis o que puedan revisar el tema del TPS. Hay beneficiarios que tienen más de 26 años de estar en Estados Unidos, e incluso personas con estancias de hasta 35 años", señaló.

No obstante, el gobernante aseguró que la creación de oportunidades laborales mediante la inversión nacional y extranjera es la única vía para frenar la migración irregular y evitar la pérdida de capital humano en Honduras.

"Al final del día, lo que andamos buscando es cómo desarrollar en Honduras esa inversión y esas oportunidades de empleo para que no se nos vaya el talento, no se nos vaya nuestra gente a trabajar a otros países", añadió.

La petición de Asfura se produce en un escenario de incertidumbre luego de que, en febrero pasado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió un dictamen que permite al Gobierno avanzar con la cancelación del TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El presidente hondureño anunció también un proceso de revisión de los acuerdos suscritos con China por la Administración de Xiomara Castro antes de decidir si se aleja del gigante asiático y retoma las relaciones con Taiwán.

Agregó que su gestión se rige por la búsqueda de las "mejores condiciones y los mejores tratos" comerciales que favorezcan al desarrollo del país centroamericano.

"Estamos revisando cuáles son los convenios que hay del anterior gobierno con China, y repito, un presidente debe buscar las mejores alternativas para el país y para el pueblo", sostuvo Asfura sin dejar claro si romperá con China para volver con Taiwán, después de que en marzo de 2023 el Gobierno de Castro se decidiera poner fin a las relaciones con Taipéi a favor de Pekín.