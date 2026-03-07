Colonos israelíes matan a otro palestino en la aldea de Hebrón que ganó el Óscar

Según confirmó a EFE la ONG israelí B'Tselem, el colono abrió fuego matando a Amir Muhamad Shanaran, de unos 28 años, e hiriendo de gravedad a su hermano mayor, algo confirmado también a Wafa a través de fuentes médicas.

De acuerdo con el relato de un activista de Masafer Yatta, los colonos proceden del asentamiento próximo de Susya y el ataque se produjo cerca de la casa de esta familia palestina en Khirbet Wadi.

En un vídeo del ataque, se observa a un colono armado con un fusil de asalto, uniformado, mientras mujeres gritan y lloran a metros de distancia. En un movimiento de la cámara del móvil, se ve en el suelo a un joven palestino que yace inmóvil boca arriba.

A finales de julio de 2025, el colono Yinon Levi mató de un tiro al activista palestino Odeh Hadalin - que colaboró en la creación del oscarizado documental sobre la ocupación israelí-, en un asesinato impune que quedó capturado en vídeo por la propia víctima.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

El pasado lunes día 2, colonos uniformados mataron a dos hermanos palestinos en una aldea cerca de Nablus.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes.