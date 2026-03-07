Conmemoraciones en todo el mundo por los agentes muertos de las fuerzas del orden público

La agencia policial internacional, que en 2019 decidió elegir el 7 de marzo para esa conmemoración con sus países miembros, explicó en un comunicado que cientos de edificios, incluidas sedes de cuerpos de las fuerzas del orden, pero también ministerios y estructuras cívicas se iluminan con esa ocasión.

Los actos más significativos incluyen la iluminación de monumentos emblemáticos con la luz azul de Interpol, entre los cuales están el Obelisco de Buenos Aires, el Carrillón Nacional de Canberra, en Australia, la Grand Place de Bruselas, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, las Ruinas de Huanchaca en la ciudad chilena de Calama, el Cerro de Monserrate en Bogotá o la Virgen de El Panecillo en Quito.

También figuran en esa lista el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, el Palacio del Principado de Mónaco, el Coliseo de Roma, el Tesoro de Petra en Jordania, la Torre Menara en Kuala Lumpur, en Malasia o la Praça do Comércio en Lisboa.

Interpol ha previsto ceremonias en la sede de su secretaría general en la ciudad francesa de Lyon y en su complejo mundial para la innovación en Singapur.

Su secretario general, el brasileño Valdecy Urquiza, rindió su homenaje "a los hombres y a las mujeres que eligieron servir a sus comunidades y que lo dieron todo en ese servicio".

"Todos los días en todos los rincones del mundo -destacó Urquiza- los policías se ponen el uniforme, se despiden de sus familias y caminan hacia la incertidumbre, hacia el peligro, hacia un momento que puede cambiar sus vidas para siempre".