Corte rechaza el intento de Trump de eliminar la protección temporal a 350.000 haitianos

El fallo de dos contra uno de la corte del Circuito del Distrito de Columbia, disponible en documentos judiciales este sábado, reconoció que "el fin del TPS traería devastadoras consecuencias" para los afectados, "incluyendo el riesgo de detención y deportación" desde Estados Unidos y la separación de sus familias.

"Asimismo, los demandantes removidos a Haití serían vulnerables a la violencia en medio del 'colapso del Estado de derecho' y la falta de acceso a cuidado médico para sustentar su vida", indicó la sentencia.

La decisión mantiene el fallo de la jueza federal Ana Reyes, quien bloqueó el fin del TPS en la fecha definida para su expiración, el 3 de febrero, al señalar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no tiene los hechos de su lado".

Los juristas han rechazado la justificación del Gobierno de Trump, que insiste en que la situación en Haití ha cambiado y los haitianos deben volver porque el TPS "se concedió después de un terremoto que ocurrió hace más de 15 años", en 2010, y "nunca pretendía ser un programa de amnistía de facto".

Pese a la nueva sentencia, activistas y congresistas demócratas han advertido de que la lucha legal persiste, pues funcionarios del DHS han señalado que llevarán el caso hasta la Corte Suprema.

Los haitianos deportados retornarían a un país en crisis, con casi 6.000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo y la violencia de las pandillas en aumento desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, según expuso un informe de la ONU en enero.