Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump el reconocimiento formal a su Gobierno encargado

"Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países", escribió Rodríguez en su cuenta de X.

En este sentido, ratificó que el diálogo diplomático es el "camino virtuoso" para dirimir las "divergencias" entre Venezuela y Estados Unidos y "avanzar en las coincidencias".

Más temprano, Trump dijo en una cumbre con presidentes americanos conservadores que esta semana ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela al restablecer las relaciones diplomáticas.

"Me complace decir que esta semana, hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", indicó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa 'Escudo de las Américas' en Miami, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.

El mandatario estadounidense se refirió al anuncio de Washington y Caracas publicado el jueves, cuando acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares tras el ataque militar de EE.UU. en Venezuela que derivó en la captura del gobernante Nicolás Maduro el 3 de enero y en el subsecuente nombramiento de Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder republicano indicó que Estados Unidos está "consiguiendo una histórica transformación en Venezuela", país con el que había roto relaciones en 2019, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, y desde entonces Venezuela y Estados Unidos establecieron un proceso de acercamiento diplomático.

El Gobierno de Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, y ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.