Ejército israelí reitera su orden de evacuación de los suburbios del sur de Beirut

"Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, especialmente a quienes aún no han evacuado la zona. Reiteramos: Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó el ejército, que instó al desplazamiento forzoso de los residentes del Dahie, conocido bastión del grupo chií libanés Hizbulá.

La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah.

El portavoz castrense estipuló además dos rutas específicas para que la población abandone los barrios. Una oriental, en el caso de los más meridionales, y otra hacia el norte, en el caso de Haret Hreik y Chiyah.

"Les avisaremos cuando sea seguro regresar a sus hogares", asegura el mensaje publicado por el portavoz militar en lengua árabe, que reitera la información que ya publicó este jueves.

Su comunicado se produce en medio de la creciente campaña de bombardeos contra el Líbano, que han forzado ya al desplazamiento de al menos 100.000 personas, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones en el sur libanés, "menos de diez" en total, según el Ejército israelí.

Esta madrugada, al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en bombardeos y tiroteos de las tropas israelíes durante una invasión terrestre en la aldea libanesa de Nabi Chit (este), en la que el Ejército buscaba los restos de un soldado desaparecido en 1986.

Hizbulá se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Desde entonces, ya han muerto más de 250 personas en el Líbano y los heridos superan los 800, según cifras locales.