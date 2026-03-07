El ministro libanés de Cultura denuncia daños dentro del perímetro de ruinas de la Unesco

Salameh criticó el impacto de la campaña aérea israelí en los bienes culturales del país, "después de los daños materiales infligidos por el enemigo en el perímetro del sitio arqueológico de Al Bass, en la ciudad de Tiro", según un comunicado del Ministerio de Cultura.

La nota no ofrece detalles sobre los daños, pero medios locales señalaron que se limitan a edificios logísticos ubicados dentro del recinto y no habrían afectado a las propias ruinas.

El titular de Cultura explicó que este lugar debe ser protegido en base a la Convención de La Haya de 1954, que estipula una serie de medidas para evitar daños a la propiedad cultural en caso de conflicto armado.

"Después de contactar a los servicios de seguridad y a las gobernaciones en varias regiones libanesas, quedó confirmado que no hay ninguna presencia militar ni de seguridad en los sitios arqueológicos y, por tanto, este pretexto no puede ser para justificar atacarlos o dañarlos", zanjó.

"Este lugar está gestionado de forma directa por la Dirección General de Antigüedades", agregó el ministro, según la nota, difundida por su departamento en su cuenta de Instagram.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) había informado el viernes por la tarde de un ataque en la zona en la que se ubican las ruinas en Tiro, una importante urbe para los fenicios y los romanos.

El complejo de Al Bass destaca por su necrópolis, que incluye un arco romano del triunfo del siglo II, pero también acoge un hipódromo de la misma época, considerado uno de los más grandes del imperio, entre otros.