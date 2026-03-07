El papa nombra nuncio en EEUU al italiano Caccia, hasta ahora representante en la ONU

Caccia sucede al cardenal Christophe Pierre, quien cumplió 80 años, y fue sustituido por motivos de edad.

El arzobispo Caccia se declaró "honrado y profundamente agradecido por la decisión del Santo Padre" de nombrarlo nuncio en el país donde el propio papa "nació y creció", según los medios vaticanos.

Recibe "esta misión" "al servicio de la comunión y la paz", dijo el diplomático, que ahora mantendrá las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la administración de Donald Trump en un momento muy delicado.

El arzobispo fue nombrado por Benedicto XVI nuncio en Líbano en 2009; por Francisco, nuncio en Filipinas y desde 2019 era observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas.

Nació en Milán el 24 de febrero de 1958 y ordenado sacerdote en 1983. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1991 y fue destinado a la representación pontificia en Tanzania; en 1993, sirvió en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y en 2002, fue nombrado Asesor para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.