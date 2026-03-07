El papa pide superar la impotencia que hace creer que no es posible una era sin guerras

"En una época cada vez más marcada por las heridas de la guerra y la violencia, sus esfuerzos son sumamente necesarios", dijo el papa en su mensaje.

Y agrego que "los cristianos están llamados hoy a ser colaboradores de Cristo por la paz, quien, incluso en nuestros días, desea compartir ese don con la humanidad".

Aconsejó que si se desea "promover la concordia a nivel global, es necesario buscar la participación y el compromiso de la comunidad internacional en aras del bien común, que trasciende fronteras, tradiciones religiosas y culturas".

Y propuso también "una colaboración interdisciplinaria sistemática, que reúna a instituciones, organizaciones, científicos y líderes de diversos campos para lograr este fin".

Además, afirmó, "que la oración también es una fuerza poderosa para la reconciliación" y que "cuando personas de diferentes tradiciones religiosas se unen en oración, tiene el poder de cambiar el curso de la historia".