07 de marzo de 2026 - 12:55

El papa pide superar la impotencia que hace creer que no es posible una era sin guerras

Ciudad del Vaticano, 7 mar (EFE).- El papa León XIV pidió "fomentar una cultura de la reconciliación capaz de superar la globalización de la impotencia, que nos tienta a creer que una era libre de conflictos es inalcanzable", en un mensaje enviado este sábado al Encuentro Internacional por la Paz y la Reconciliación que se celebra en la Universidad Loyola de su ciudad natal, Chicago, en Estados Unidos.

Por EFE

"En una época cada vez más marcada por las heridas de la guerra y la violencia, sus esfuerzos son sumamente necesarios", dijo el papa en su mensaje.

Y agrego que "los cristianos están llamados hoy a ser colaboradores de Cristo por la paz, quien, incluso en nuestros días, desea compartir ese don con la humanidad".

Aconsejó que si se desea "promover la concordia a nivel global, es necesario buscar la participación y el compromiso de la comunidad internacional en aras del bien común, que trasciende fronteras, tradiciones religiosas y culturas".

Y propuso también "una colaboración interdisciplinaria sistemática, que reúna a instituciones, organizaciones, científicos y líderes de diversos campos para lograr este fin".

Además, afirmó, "que la oración también es una fuerza poderosa para la reconciliación" y que "cuando personas de diferentes tradiciones religiosas se unen en oración, tiene el poder de cambiar el curso de la historia".