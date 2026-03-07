Evacuada con éxito la embajada de España en Irán, según informa Albares

Madrid, 7 mar (EFE).- La Embajada de España en Irán ha sido evacuada "con éxito", según informó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que el Embajador y el personal esencial que seguían en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.