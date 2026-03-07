Fallece el exministro conservador portugués Nuno Morais Sarmento a los 65 años

En un comunicado, el presidente portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, destacó que Morais Sarmento fue "un firme militante de la democracia y la libertad, un líder político muy inteligente, brillante e influyente, siempre en busca de nuevos caminos, avenidas y horizontes más amplios".

Señaló también que este político dejó huella en su partido, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), siendo siempre "más grande que los cargos que desempeñó".

"Desapareció demasiado pronto para lo mucho que siempre soñó con hacer", lamentó Rebelo de Sousa, quien aseguró en la nota que lo recuerda con "gran afecto" y que transmite sus condolencias a su familia y amigos.

Nuno Morais, nacido en Lisboa en 1961 y licenciado en Derecho, fue ministro de Presidencia (2000-2004) durante la gestión de Durão Barroso y ministro de Estado de la Presidencia y de los Asuntos Parlamentarios (2004-2005) con Santana Lopes, así como comentarista televisivo y representante de Portugal en la Autoridad de Control Común de Schengen.

Asimismo, fue miembro del Consejo Superior del Ministerio Público luso y miembro fundador de la Comisión Nacional de Protección de Datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el PSD, donde militó desde 1982, ejerció de vicepresidente de la Comisión Política Nacional y de consejero nacional en varios mandatos, entre otros cargos.

En un comunicado, el PSD lamentó el fallecimiento del político, al que definió como "un pensador y dirigente gigantesco".

"El Partido Social Demócrata acaba de perder a un hombre de convicciones; Portugal perdió, sin duda, una de las voces más firmes en defensa de la libertad, de la tolerancia y del espíritu cívico", añadió.

Según medios locales, el exministro había sufrido en los últimos años un cáncer de páncreas y fue hallado muerto en su domicilio esta madrugada.