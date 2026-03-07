Israel aprovecha la ofensiva en Líbano para buscar a un soldado desaparecido hace 40 años

"Como parte de las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Líbano, fuerzas especiales del FDI llevaron a cabo durante la noche un intento de localizar hallazgos relacionados con el navegador desaparecido Ron Arad. No se registraron heridos entre las FDI", alega el texto.

Helicópteros israelíes transportaron tropas a la aldea de Nabi Chit, en el oriental Valle de la Bekaa libanés, que llevaron a cabo las búsquedas mientras la aviación bombardeaba la zona para aislarla, según la prensa local de Israel.

"No se encontraron hallazgos relacionados con él en el lugar de la búsqueda", determina el comunicado castrense.

"Las FDI seguirán operando sin descanso, día y noche, bajo el profundo compromiso de traer de vuelta a todos los hijos de Israel, los caídos y desaparecidos, de vuelta al Estado de Israel", concluye.

El Ejército de Israel emitió ayer, viernes, órdenes de desplazamiento forzoso a la población en aldeas del Valle de la Bekaa, incluida Nabi Chit.

Según el diario israelí Haaretz (que cita a su vez a prensa libanesa), las fuerzas israelíes se valieron de la ayuda de un oficial libanés para guiarlos. Asimismo, el periódico progresista israelí recoge informaciones del pasado diciembre, según las cuales el Ejército había capturado a un funcionario de seguridad libanés que tenía conocimiento de la situación de Arad.

Al menos 26 personas han muerto en los bombardeos y tiroteos israelíes durante la operación en Nabi Chit, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El grupo chií libanés Hizbulá aseguró este sábado que durante la noche mantuvo enfrentamientos directos con un grupo de soldados israelíes que llegaron en cuatro helicópteros al Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, y que realizaron una poco común incursión a pie en la localidad de Nabi Chit.

Según un comunicado emitido por la formación chií, cuatro helicópteros israelíes aterrizaron anoche en el punto de unión entre las zonas montañosas de Yahfoufa, Khraibeh, and Maaraboun, y sus ocupantes continuaron luego a pie hasta Nabi Chit, donde fueron atacados con armas "ligeras y medianas".

"La confrontación escaló después de que la fuerza del enemigo quedara expuesta. El enemigo recurrió a fuego intenso, lanzando alrededor de 40 bombardeos, y usando cazas y helicópteros para asegurar su retirada de la zona de contacto", explicó el movimiento en su nota.

Ron Arad fue un piloto de la aviación israelí que, durante un ataque contra el Líbano en 1986 tuvo que eyectarse de su nave, cayendo en el país vecino y siendo capturado.

Israel le declaró muerto en combate en 2016, estimando que había muerto pocos años después de su captura.