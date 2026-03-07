Israel simuló uniformes de Ejército libanés y ambulancias de ONG de Hizbulá para incursión

"Los miembros de la unidad que llevaron a cabo la operación vestían uniformes similares a los del Ejército libanés, y utilizaron vehículos militares y ambulancias similares a las de la Autoridad Sanitaria Islámica", según un comunicado emitido por la institución castrense.

Así lo explicó el jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, durante una reunión con altos mandos ara debatir los últimos desarrollos en medio de la oleada de bombardeos israelíes contra el Líbano, incluidos los perpetrados durante la incursión de esta madrugada que dejaron 41 muertos en la zona de Nabi Chit.

En este contexto, el comandante confirmó que están llevando a cabo una serie de reposicionamientos en la franja fronteriza con Israel, donde sus filas operan en "circunstancias extremadamente difíciles", según la nota.

Esta semana, el Estado judío decidió aumentar su presencia en el territorio libanés, donde ya ocupaba cinco colinas desde el alto el fuego de 2024, y ordenó la evacuación de toda la franja comprendida entre la divisoria de facto y el río Litani.

"Destacamos que la solución en el Líbano recae en lograr dos objetivos fundamentales: primero, conseguir que la parte israelí pare sus ataques (...) y segundo, reforzar las capacidades de la institución para que pueda completar sus tareas", indicó Haykal.

Estaba previsto que el pasado jueves tuviera lugar en París una conferencia internacional de donantes para apoyar al debilitado Ejército libanés, encargado de desarmar a Hizbulá, pero la cita fue pospuesta hasta abril ante el estallido del conflicto.