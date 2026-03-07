La artista turca Sila Candansayar reivindica la libertad del cuerpo femenino en ARCOmadrid

"Este nuevo trabajo tiene mucho que ver con mi propio cuerpo. Creo que como mujer es muy importante tener la posibilidad de usarlo de manera creativa", dice a EFE la artista, que forma parte de los seleccionados este años en la sección 'Opening', con la que la prestigiosa feria de arte contemporáneo de Madrid abre la puerta a nuevas galerías.

Entre las diecinueve seleccionadas para la exposición comisariada por Rafael Barber destaca 'Colorless Green Ideas Sleep Furiosly', una serie de dibujos y esculturas de la artista de 28 años.

Las esculturas están inspiradas en los juguetes de madera para niños, porque "jugar es una manera de ser libre" y "creo que hoy en día es muy importante recordar que debemos ser libres en nuestros movimientos y también en nuestros pensamientos".

En contraste con los materiales nobles utilizados en las escultura, las pinturas están hechas con cartón "porque tiene corporeidad y, además, es divertido usar para la obra lo que normalmente sirve para envolverla y transportarla".

A pesar de su mirada lúdica, las pinturas negras de Goya son una de las referencias de esta joven artista turca afincada en Francia, que en su primera visita a Madrid ha acudido al Museo del Prado para verlas.