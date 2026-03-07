La colombiana Catalina Gómez Ángel gana el Premio de Periodismo Julio Anguita Parrado

El galardón reconoce a profesionales que encarnan los valores de rigor, valentía y compromiso con el servicio público que definieron la trayectoria de Anguita Parrado, según informó el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), organización profesional que lo convoca.

El jurado destacó la gran capacidad de Gómez Ángel para contar los grandes problemas del mundo con historias aparentemente pequeñas y humanas.

Desde 2011, la periodista colombiana reside en la capital de Irán, desde donde ha documentado "transformaciones políticas, crisis sociales y conflictos armados de enorme relevancia global". Y estos días informa en directo sobre las consecuencias de los ataques de Israel y EE.UU.

Con "rigor, perseverancia y compañerismo, Catalina Gómez sabe contar lo que ve desde la mirada más honesta, en un momento en el que es más necesaria que nunca esa implicación con el periodismo comprometido y veraz".

La galardonada, nacida en Pereira (Colombia), es una de las voces "más respetadas" del periodismo en español en Oriente Medio y Europa del Este.

Ha cubierto la guerra de Siria, el asedio de Mosul en Irak, la caída de Kabul en poder de los talibanes y la invasión rusa de Ucrania.

En 2023 sobrevivió a un ataque con misiles rusos en Kramatorsk (Ucrania), un episodio que "no la apartó del terreno, sino que reforzó su determinación de seguir informando". Así que "esa resiliencia y sentido del deber evocan el espíritu que inspira este premio".

En los últimos años ha informado de la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos, tanto en sus textos para el periódico español La Vanguardia como en sus análisis para Radiotelevisión Española y su pódcast 'Irán: a ras de tierra', publicado en la Revista 5W.

El jurado estuvo formado, entre otros, por Javier Martín Rodríguez, delegado de la Agencia EFE en Chile y experto en Oriente Medio; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía y analista política; Manuel Torres, director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba; y Antonia Parrado, en representación de la familia de Julio Anguita Parrado.