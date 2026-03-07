La fragata Federico Martinengo de la Marina italiana zarpó hacia Chipre

Se espera que el barco, dotado de defensa misilística, y con más de 160 marinos a bordo, llegue a la zona en un par de días.

La fragata es uno de los recursos de defensa naval italianos más avanzados, está equipada con misiles antiaéreos, cañones y torpedos. También puede transportar helicópteros y está equipado con sofisticados sistemas de radar y sonar.

Su radar podrá detectar drones o cohetes a una distancia de hasta doscientos kilómetros, mientras que las amenazas podrían ser neutralizadas por sus misiles Aster, activos a un radio de cien kilómetros.

El barco estuvo destinado hasta finales del año pasado en la misión EUNAVFOR Aspides de la Unión Europea en el Mar Rojo para defender a los barcos mercantiles de las amenazas de los hutíes.

El ministro de defensa, Guido Crosetto, anunció en una comparecencia en la Cámara de los diputados que Italia seguiría los pasos de Francia, España y los Países Bajos en la asistencia a Chipre, país atacado por drones iraníes tras la escalada de la crisis en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Crosetto justificó el envió de la fragata citando el Artículo 5 de la OTAN, que prevé la intervención en defensa de un aliado objetivo.

"Debemos reevaluar nuestros recursos en la región y responder a las solicitudes de los países amigos en dificultades. Tenemos la intención de desplegar una capacidad en Oriente Medio, con sistemas de defensa aérea antidrones y antimisiles", anunció también.

Por ahora, el Gobierno italiano ha explicado en varias ocasiones que Washington no ha enviado una solicitud formal para el uso activo de sus bases militares en territorio italiano.

Aunque se espera con atención la comparecencia de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el Parlamento el próximo 11 de marzo.

Tras las críticas de la oposición por haber hablado del conflicto en Oriente Medio en una entrevista radiofónica en lugar de en el Parlamento, la primera ministra ha decidido adelantar sus declaraciones sobre la crisis de Irán, que inicialmente se incluyeron en las habituales informativas sobre el Consejo Europeo y estaban programadas para el 18 de marzo.