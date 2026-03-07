Manifestantes en México prenden fuego al dios Baal y exigen la paz en Oriente Medio

Entre figuras de cartón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los manifestantes se reunieron desde 11:00 hora local (18:00 GMT) en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, para “repudiar la guerra ilegal” encabezada por Israel y Estados Unidos a la República Islámica, según indicaban sus carteles.

Desde que fue convocada esta protesta, los organizadores, en su mayoría iraníes, advirtieron de la quema del dios semita Baal, como ha sucedido en protestas en Teherán, capital de Irán, como un símbolo político en contra de Israel.

La comunidad iraní en México aprovechó esta movilización para repudiar el deceso del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, quien murió el sábado 28 de febrero en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

Los manifestantes alzaron fotografías del guía espiritual de esa nación de la que estuvo a cargo durante casi 37 años, desde que lo nombraron en 1989, tiempo en el que mantuvo siempre en el punto de mira a los “enemigos” de la nación, principalmente a Estados Unidos.

Al tiempo en el que sucede esta protesta en la cancillería estadounidense en México, Netanyahu sostuvo que Israel continuará con su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza”, una postura con la que coincidió Trump este sábado en Miami.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la muerte de Jameneí, México se ha mostrado positivo frente a países como España que se han negado a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EE.UU. e Israel contra Teherán.

Entre banderas de Israel, Irán, Estados Unidos y México, la manifestación culminó de manera pacífica luego de que haber dedicado horas de oración por la paz en Oriente Medio.