Netanyahu sobre los ataques a Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.

Además, el mandatario se dirigió directamente al Gobierno libanés, afirmando que desmantelar el grupo armado chií Hizbulá es su responsabilidad. "Si no lo hacen", amenazó Netanyahu, "la agresión de Hizbulá traerá consecuencias desastrosas para el Líbano".

Durante su comparecencia, el mandatario expresó su apoyo a los "doce países vecinos de Irán", y afirmó que gran parte de ellos ha buscado la cooperación del Ejército israelí para defenderse de los misiles iraníes durante la última semana.

El primer ministro celebró durante su discurso la estrecha colaboración de Israel con Estados Unidos y reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Netanyahu, fue este último el que pidió al mandatario que impidiese "a cualquier precio" que Irán se hiciese con armas nucleares durante el encuentro que celebraron el pasado diciembre en la residencia de Trump en Mar-a-lago.

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hizbulá se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida esta noche durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.