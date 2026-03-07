Pezeshkian: La exigencia de EE.UU. de rendición es un sueño que se llevarán a la tumba

"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.

Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró el viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".

“Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aseguró Trump en su red Truth Social.

Los ataques contra la capital iraní y otros puntos del país han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado pasado la guerra, en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el territorio.

En esos ataques murió el que era el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, además de un gran número de altos cargos militares.

"Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país", afirmó Pezeshkian en el video de este sábado.

Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para un larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

No obstante, Pezeshkian anunció también este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.